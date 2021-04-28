Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 5,24 5,51 -4,90 Vestel 30,40 31,94 -4,82 Çemtaş 14,52 15,18 -4,35 Esenboğa Elektrik 29,64 30,82 -3,83 ASELSAN 14,90 15,49 -3,81 Tukaş 7,18 7,45 -3,62 Bagfaş 22,50 23,34 -3,60 İndeks Bilgisayar 6,73 6,98 -3,58 Selçuk Ecza Deposu 9,76 10,11 -3,46 Ege Endüstri 1.355,40 1.398,60 -3,09 Koza Madencilik 13,35 13,77 -3,05 Tat Gıda 9,66 9,96 -3,01 Koza Altın 107,00 110,30 -2,99 Gübre Fabrikaları 60,15 62,00 -2,98 Kervan Gıda 16,07 16,56 -2,96 Enerjisa Enerji 9,94 10,23 -2,83 İpek Doğal Enerji 12,07 12,42 -2,82 Ereğli Demir Çelik 18,94 19,45 -2,62 Kordsa Teknik Tekstil 21,98 22,52 -2,40 Şok Marketler Ticaret 12,13 12,42 -2,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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