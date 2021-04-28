Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,24
|5,51
|-4,90
|Vestel
|30,40
|31,94
|-4,82
|Çemtaş
|14,52
|15,18
|-4,35
|Esenboğa Elektrik
|29,64
|30,82
|-3,83
|ASELSAN
|14,90
|15,49
|-3,81
|Tukaş
|7,18
|7,45
|-3,62
|Bagfaş
|22,50
|23,34
|-3,60
|İndeks Bilgisayar
|6,73
|6,98
|-3,58
|Selçuk Ecza Deposu
|9,76
|10,11
|-3,46
|Ege Endüstri
|1.355,40
|1.398,60
|-3,09
|Koza Madencilik
|13,35
|13,77
|-3,05
|Tat Gıda
|9,66
|9,96
|-3,01
|Koza Altın
|107,00
|110,30
|-2,99
|Gübre Fabrikaları
|60,15
|62,00
|-2,98
|Kervan Gıda
|16,07
|16,56
|-2,96
|Enerjisa Enerji
|9,94
|10,23
|-2,83
|İpek Doğal Enerji
|12,07
|12,42
|-2,82
|Ereğli Demir Çelik
|18,94
|19,45
|-2,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,98
|22,52
|-2,40
|Şok Marketler Ticaret
|12,13
|12,42
|-2,33
Kaynak: AA
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