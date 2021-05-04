Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Nuh Çimento 55,40 57,65 -3,90 Gözde Girişim 6,90 7,16 -3,63 Bera Holding 30,64 31,70 -3,34 İhlas Holding 0,61 0,63 -3,17 Jantsa Jant Sanayi 707,00 730,10 -3,16 Brisa 24,68 25,46 -3,06 İhlas Gayrimenkul 1,01 1,04 -2,88 Ford Otosan 168,90 173,90 -2,88 Kerevitaş Gıda 5,27 5,41 -2,59 Gübre Fabrik. 60,30 61,80 -2,43 Ege Endüstri 1.419,00 1.454,00 -2,41 Bursa Çimento 3,65 3,74 -2,41 İş Fin.Kir. 3,26 3,34 -2,40 Türk Hava Yolları 12,62 12,92 -2,32 Netaş Telekom. 24,64 25,20 -2,22 Konya Çimento 934,00 955,00 -2,20 Polisan Holding 3,12 3,19 -2,19 Selçuk Ecza Deposu 9,95 10,17 -2,16 Good-Year 7,72 7,89 -2,15 Sasa Polyester 35,78 36,52 -2,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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