Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 15,90 17,17 -7,40 MLP Sağlık 23,32 24,72 -5,66 Petkim 6,53 6,90 -5,36 Alkim Kimya 16,54 17,03 -2,88 Şok Marketler Ticaret 12,18 12,49 -2,48 Jantsa Jant Sanayi 82,60 84,40 -2,14 Bim Mağazalar 64,70 66,10 -2,12 Odaş Elektrik 2,45 2,50 -2,00 Kartonsan 60,20 61,35 -1,87 İndeks Bilgisayar 7,27 7,40 -1,76 Çemaş Döküm 1,19 1,21 -1,65 Akiş GMYO 1,94 1,97 -1,52 Yataş 16,80 17,05 -1,47 Fenerbahçe Futbol 26,64 27,00 -1,33 Esenboğa Elektrik 29,60 30,00 -1,33 Torunlar GMYO 3,43 3,47 -1,15 Tukaş 7,02 7,10 -1,13 Sasa Polyester 34,56 34,90 -0,97 İş Yatırım Menkul Değerler 16,96 17,11 -0,88 Kordsa Teknik Tekstil 22,82 23,02 -0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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