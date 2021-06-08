Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|31,40
|29,86
|5,16
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,07
|3,86
|Çimsa
|24,50
|23,66
|3,55
|TAV Havalimanları
|26,74
|25,84
|3,48
|Netaş Telekom.
|21,96
|21,34
|2,91
|İş Fin.Kir.
|3,21
|3,13
|2,56
|Selçuk Ecza Deposu
|9,27
|9,05
|2,43
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,28
|2,34
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|1,19
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|4,75
|4,68
|1,50
|Türk Hava Yolları
|14,48
|14,28
|1,40
|Polisan Holding
|2,92
|2,88
|1,39
|Doğan Holding
|3,02
|2,98
|1,34
|Sasa Polyester
|34,20
|33,78
|1,24
|Gözde Girişim
|6,02
|5,95
|1,18
|İş GMYO
|1,90
|1,88
|1,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,29
|7,22
|0,97
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|15,85
|0,95
|Vestel
|31,52
|31,26
|0,83
|MLP Sağlık
|22,00
|21,82
|0,82
Kaynak: AA
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