Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|27,50
|26,66
|3,15
|Tukaş
|7,19
|7,01
|2,57
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,06
|2,43
|Bim Mağazalar
|64,40
|63,10
|2,06
|Netaş Telekomünikasyon
|22,10
|21,66
|2,03
|Mavi Giyim
|52,85
|52,05
|1,54
|Parsan
|33,18
|32,76
|1,28
|ASELSAN
|15,80
|15,61
|1,22
|Ereğli Demir Çelik
|19,43
|19,20
|1,20
|Fenerbahçe Futbol
|37,92
|37,50
|1,12
|Alarko GMYO
|22,70
|22,54
|0,71
|MLP Sağlık
|21,64
|21,50
|0,65
|Brisa
|22,18
|22,04
|0,64
|Alkim Kimya
|15,92
|15,82
|0,63
|Halkbank
|5,05
|5,02
|0,60
|Türk Telekom
|7,29
|7,25
|0,55
|Zorlu Enerji
|2,00
|1,99
|0,50
|Oyak Çimento
|7,33
|7,30
|0,41
|Tat Gıda
|8,79
|8,76
|0,34
|Tüpraş
|104,00
|103,70
|0,29
Kaynak: AA
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