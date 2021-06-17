Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|18,81
|20,90
|-10,00
|Halkbank
|4,85
|5,08
|-4,53
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|2,22
|-4,50
|Aksa Enerji
|12,02
|12,58
|-4,45
|Koza Madencilik
|14,82
|15,45
|-4,08
|Fenerbahçe Futbol
|38,52
|40,00
|-3,70
|Odaş Elektrik
|1,96
|2,03
|-3,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,50
|40,90
|-3,42
|Ege Gübre
|175,30
|181,40
|-3,36
|Deva Holding
|23,30
|24,08
|-3,24
|İhlas Holding
|0,60
|0,62
|-3,23
|Halk GMYO
|2,71
|2,80
|-3,21
|Netaş Telekomünikasyon
|20,24
|20,90
|-3,16
|Akbank
|5,26
|5,43
|-3,13
|Gübre Fabrikaları
|55,35
|57,00
|-2,89
|Alarko Holding
|8,73
|8,99
|-2,89
|Alarko GMYO
|21,22
|21,84
|-2,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,17
|2,23
|-2,69
|Çemtaş
|13,04
|13,39
|-2,61
|Ford Otosan
|172,10
|176,70
|-2,60
Kaynak: AA
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