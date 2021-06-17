Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 18,81 20,90 -10,00 Halkbank 4,85 5,08 -4,53 Emlak Konut GMYO 2,12 2,22 -4,50 Aksa Enerji 12,02 12,58 -4,45 Koza Madencilik 14,82 15,45 -4,08 Fenerbahçe Futbol 38,52 40,00 -3,70 Odaş Elektrik 1,96 2,03 -3,45 Eczacıbaşı Yatırım 39,50 40,90 -3,42 Ege Gübre 175,30 181,40 -3,36 Deva Holding 23,30 24,08 -3,24 İhlas Holding 0,60 0,62 -3,23 Halk GMYO 2,71 2,80 -3,21 Netaş Telekomünikasyon 20,24 20,90 -3,16 Akbank 5,26 5,43 -3,13 Gübre Fabrikaları 55,35 57,00 -2,89 Alarko Holding 8,73 8,99 -2,89 Alarko GMYO 21,22 21,84 -2,84 Yapı ve Kredi Bankası 2,17 2,23 -2,69 Çemtaş 13,04 13,39 -2,61 Ford Otosan 172,10 176,70 -2,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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