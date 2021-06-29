Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 24,02 24,94 -3,69 Ege Gübre 168,80 175,00 -3,54 Pegasus 71,00 73,55 -3,47 Türk Hava Yolları 13,39 13,86 -3,39 Turkcell 16,50 17,02 -3,06 Kerevitaş Gıda 4,52 4,65 -2,80 Jantsa Jant Sanayi 74,00 76,10 -2,76 Nuh Çimento 41,36 42,50 -2,68 Akiş GMYO 1,85 1,90 -2,63 Alkim Kimya 15,42 15,83 -2,59 Karsan Otomotiv 3,54 3,63 -2,48 SASA Polyester 28,28 28,98 -2,42 Torunlar GMYO 2,92 2,99 -2,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 6,66 -2,25 GSD Holding 1,84 1,88 -2,13 İş GMYO 1,87 1,91 -2,09 Türk Telekom 6,82 6,96 -2,01 Alarko GMYO 20,26 20,66 -1,94 İhlas Gayrimenkul 1,03 1,05 -1,90 Enerjisa Enerji 10,30 10,50 -1,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi

Sinovac aşısında beklenen haber geldi! Çocuklarda, büyüklerden daha güçlü antikor oluşturdu

Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti

Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı

Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti

Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı