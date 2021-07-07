Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 135,20 141,70 -4,59 Türk Traktör 171,70 178,60 -3,86 Global Yatırım Holding 3,18 3,30 -3,64 Nuh Çimento 40,42 41,28 -2,08 Eczacıbaşı Yatırım 39,22 39,98 -1,90 Bera Holding 12,37 12,59 -1,75 Karsan Otomotiv 3,87 3,93 -1,53 Doğuş Otomotiv 25,96 26,34 -1,44 İş Yatırım Menkul Değerler 14,09 14,29 -1,40 Pegasus 75,65 76,70 -1,37 Şok Marketler Ticaret 11,55 11,71 -1,37 MLP Sağlık 22,80 23,10 -1,30 Türkiye Sigorta 4,80 4,85 -1,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,79 6,86 -1,02 Hedef Girişim 2,93 2,96 -1,01 İhlas Gayrimenkul 1,03 1,04 -0,96 Borusan Mannesmann 23,96 24,18 -0,91 Sabancı Holding 9,22 9,29 -0,75 Deva Holding 24,58 24,76 -0,73 Borusan Yatırım Pazarlama 296,50 298,00 -0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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