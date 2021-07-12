Son dakika... Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 144,50 133,80 8,00 RTA Laboratuvarları 21,20 19,89 6,59 Kervan Gıda 16,81 16,12 4,28 Konya Çimento 998,60 968,00 3,16 Çimsa 23,22 22,76 2,02 Garanti Bankası 8,64 8,53 1,29 Ereğli Demir Çelik 18,19 18,05 0,78 Alarko Holding 9,23 9,18 0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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