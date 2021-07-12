Son dakika... Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|144,50
|133,80
|8,00
|RTA Laboratuvarları
|21,20
|19,89
|6,59
|Kervan Gıda
|16,81
|16,12
|4,28
|Konya Çimento
|998,60
|968,00
|3,16
|Çimsa
|23,22
|22,76
|2,02
|Garanti Bankası
|8,64
|8,53
|1,29
|Ereğli Demir Çelik
|18,19
|18,05
|0,78
|Alarko Holding
|9,23
|9,18
|0,54
Kaynak: AA
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