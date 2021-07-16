Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,02
|3,81
|5,51
|Doğuş Otomotiv
|25,30
|24,00
|5,42
|Borusan Yatırım Pazarlama
|313,60
|299,20
|4,81
|Ege Endüstri
|1.280,00
|1.232,00
|3,90
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,80
|3,89
|Torunlar GMYO
|3,28
|3,16
|3,80
|Çimsa
|23,16
|22,50
|2,93
|Logo Yazılım
|37,58
|36,58
|2,73
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,25
|1,22
|2,46
|Kartonsan
|51,25
|50,05
|2,40
|Netaş Telekomünikasyon
|19,28
|18,84
|2,34
|Arçelik
|33,42
|32,70
|2,20
|Migros Ticaret
|34,00
|33,28
|2,16
|Borusan Mannesmann
|24,98
|24,46
|2,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|6,60
|2,12
|Alkim Kimya
|14,94
|14,65
|1,98
|Şekerbank
|1,06
|1,04
|1,92
|Galatasaray Sportif
|3,73
|3,66
|1,91
|Kardemir (D)
|7,38
|7,27
|1,51
|Ege Gübre
|173,20
|170,80
|1,41
Kaynak: AA
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