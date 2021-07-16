Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,02 3,81 5,51 Doğuş Otomotiv 25,30 24,00 5,42 Borusan Yatırım Pazarlama 313,60 299,20 4,81 Ege Endüstri 1.280,00 1.232,00 3,90 Zorlu Enerji 1,87 1,80 3,89 Torunlar GMYO 3,28 3,16 3,80 Çimsa 23,16 22,50 2,93 Logo Yazılım 37,58 36,58 2,73 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,25 1,22 2,46 Kartonsan 51,25 50,05 2,40 Netaş Telekomünikasyon 19,28 18,84 2,34 Arçelik 33,42 32,70 2,20 Migros Ticaret 34,00 33,28 2,16 Borusan Mannesmann 24,98 24,46 2,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 6,60 2,12 Alkim Kimya 14,94 14,65 1,98 Şekerbank 1,06 1,04 1,92 Galatasaray Sportif 3,73 3,66 1,91 Kardemir (D) 7,38 7,27 1,51 Ege Gübre 173,20 170,80 1,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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