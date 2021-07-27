Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|136,50
|140,80
|-3,05
|Torunlar GMYO
|3,34
|3,44
|-2,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,89
|7,09
|-2,82
|Bera Holding
|11,10
|11,38
|-2,46
|MLP Sağlık
|22,56
|22,92
|-1,57
|Şok Marketler Ticaret
|11,49
|11,67
|-1,54
|Kervan Gıda
|16,32
|16,57
|-1,51
|Nuh Çimento
|37,14
|37,70
|-1,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,24
|37,80
|-1,48
|Doğuş Otomotiv
|25,60
|25,92
|-1,23
|Doğan Holding
|2,55
|2,58
|-1,16
|Ege Gübre
|171,00
|172,90
|-1,10
|İş Y. Men. Değ.
|13,10
|13,24
|-1,06
|Netaş Telekom.
|19,22
|19,40
|-0,93
|Eczacıbaşı İlaç
|5,79
|5,84
|-0,86
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,21
|-0,83
|Jantsa Jant Sanayi
|71,65
|72,20
|-0,76
|Borusan Yat. Paz.
|291,10
|293,10
|-0,68
|Albaraka Türk
|1,47
|1,48
|-0,68
|T. Halk Bankası
|4,57
|4,60
|-0,65
Kaynak: AA
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