Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 136,50 140,80 -3,05 Torunlar GMYO 3,34 3,44 -2,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,89 7,09 -2,82 Bera Holding 11,10 11,38 -2,46 MLP Sağlık 22,56 22,92 -1,57 Şok Marketler Ticaret 11,49 11,67 -1,54 Kervan Gıda 16,32 16,57 -1,51 Nuh Çimento 37,14 37,70 -1,49 Eczacıbaşı Yatırım 37,24 37,80 -1,48 Doğuş Otomotiv 25,60 25,92 -1,23 Doğan Holding 2,55 2,58 -1,16 Ege Gübre 171,00 172,90 -1,10 İş Y. Men. Değ. 13,10 13,24 -1,06 Netaş Telekom. 19,22 19,40 -0,93 Eczacıbaşı İlaç 5,79 5,84 -0,86 Çemaş Döküm 1,20 1,21 -0,83 Jantsa Jant Sanayi 71,65 72,20 -0,76 Borusan Yat. Paz. 291,10 293,10 -0,68 Albaraka Türk 1,47 1,48 -0,68 T. Halk Bankası 4,57 4,60 -0,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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