Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,54 1,62 -4,94 Erbosan 146,80 151,80 -3,29 İş Finansal Kiralama 3,02 3,11 -2,89 Koza Madencilik 13,58 13,92 -2,44 Gözde Girişim 5,64 5,78 -2,42 SASA Polyester 29,10 29,80 -2,35 Hedef Girişim 2,65 2,71 -2,21 Ford Otosan 173,50 177,30 -2,14 İpek Doğal Enerji 11,75 11,95 -1,67 Kervan Gıda 16,10 16,35 -1,53 Netaş Telekomünikasyon 20,14 20,44 -1,47 Ereğli Demir Çelik 20,52 20,80 -1,35 Koç Holding 20,70 20,98 -1,33 Kerevitaş Gıda 4,54 4,60 -1,30 Aksa Enerji 13,07 13,24 -1,28 MLP Sağlık 24,10 24,40 -1,23 Yapı ve Kredi Bankası 2,44 2,47 -1,21 Koza Altın 106,40 107,70 -1,21 Migros Ticaret 34,06 34,42 -1,05 Garanti Bankası 9,14 9,23 -0,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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