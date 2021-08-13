Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 176,90 183,40 -3,54 Tekfen Holding 14,54 15,05 -3,39 Bera Holding 9,99 10,29 -2,92 Erbosan 144,00 147,20 -2,17 MLP Sağlık 24,00 24,50 -2,04 Fenerbahçe Futbol 35,60 36,28 -1,87 Ülker Bisküvi 19,73 20,06 -1,65 Otokar 338,00 343,60 -1,63 Eczacıbaşı Yatırım 41,22 41,80 -1,39 Doğan Holding 2,72 2,75 -1,09 Gözde Girişim 5,55 5,61 -1,07 İş GMYO 1,85 1,87 -1,07 Turkcell 15,43 15,59 -1,03 Hektaş 7,87 7,95 -1,01 İş Finansal Kiralama 2,96 2,99 -1,00 SASA Polyester 28,42 28,70 -0,98 Borusan Mannesmann 26,62 26,88 -0,97 Bim Mağazalar 69,45 70,10 -0,93 Gübre Fabrikaları 53,50 54,00 -0,93 Alarko Holding 9,80 9,89 -0,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu

Kaçırdığı ambulansı kaldırımdaki kalabalığın üzerine doğru sürdü

En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti

Sezonun açılış maçında ilk yarı sona erdi! Vodafone Park'ta tek gol var

Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor

Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında

Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı