Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,82
|42,56
|-4,09
|Migros Ticaret
|36,28
|37,22
|-2,53
|Nuh Çimento
|38,02
|39,00
|-2,51
|Ford Otosan
|177,60
|181,30
|-2,04
|Deva Holding
|24,62
|25,06
|-1,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,70
|24,12
|-1,74
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Kardemir (D)
|8,24
|8,37
|-1,55
|Karsan Otomotiv
|3,87
|3,93
|-1,53
|Brisa
|22,28
|22,60
|-1,42
|Logo Yazılım
|39,12
|39,56
|-1,11
|Ereğli Demir Çelik
|19,54
|19,74
|-1,01
|İndeks Bilgisayar
|5,95
|6,00
|-0,83
|Zorlu Enerji
|1,61
|1,62
|-0,62
|Şişe Cam
|8,64
|8,69
|-0,58
|Aksa
|17,90
|18,00
|-0,56
|Vestel Beyaz Eşya
|46,94
|47,20
|-0,55
|Şok Marketler Ticaret
|12,21
|12,27
|-0,49
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,59
|14,66
|-0,48
|Fenerbahçe Futbol
|35,44
|35,60
|-0,45
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi