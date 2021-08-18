Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,78
|3,92
|-3,57
|Netaş Telekomünikasyon
|17,09
|17,72
|-3,56
|Ford Otosan
|173,30
|178,60
|-2,97
|Kardemir (D)
|7,96
|8,19
|-2,81
|Parsan
|27,92
|28,72
|-2,79
|Deva Holding
|25,00
|25,70
|-2,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,50
|44,70
|-2,68
|Türk Traktör
|175,50
|180,10
|-2,55
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,13
|14,50
|-2,55
|Arçelik
|33,04
|33,90
|-2,54
|Borusan Mannesmann
|26,72
|27,40
|-2,48
|Torunlar GMYO
|3,73
|3,82
|-2,36
|Pegasus
|69,00
|70,65
|-2,34
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|34,92
|-2,29
|Brisa
|22,00
|22,50
|-2,22
|Petkim
|5,96
|6,09
|-2,13
|Ereğli Demir Çelik
|19,02
|19,43
|-2,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|6,64
|-2,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,60
|24,10
|-2,07
|TAV Havalimanları
|22,86
|23,34
|-2,06
Kaynak: AA
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