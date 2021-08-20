Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 19,81 18,74 5,71 Koza Madencilik 15,52 14,70 5,58 RTA Laboratuvarları 21,88 20,90 4,69 İndeks Bilgisayar 6,20 5,93 4,55 Borusan Yatırım Pazarlama 397,00 381,20 4,14 Doğuş Otomotiv 27,22 26,20 3,89 Selçuk Ecza Deposu 9,10 8,82 3,17 Eczacıbaşı İlaç 6,24 6,08 2,63 Konya Çimento 846,00 826,50 2,36 Hektaş 8,02 7,85 2,17 Çimsa 25,28 24,80 1,94 Turkcell 15,99 15,69 1,91 Koç Holding 23,18 22,78 1,76 İpek Doğal Enerji 12,27 12,07 1,66 Enerjisa Enerji 10,75 10,59 1,51 Aksa Enerji 13,70 13,55 1,11 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,96 1,04 Şekerbank 1,05 1,04 0,96 Garanti Bankası 9,37 9,29 0,86 Vestel Beyaz Eşya 47,02 46,66 0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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