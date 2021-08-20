Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|19,81
|18,74
|5,71
|Koza Madencilik
|15,52
|14,70
|5,58
|RTA Laboratuvarları
|21,88
|20,90
|4,69
|İndeks Bilgisayar
|6,20
|5,93
|4,55
|Borusan Yatırım Pazarlama
|397,00
|381,20
|4,14
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|26,20
|3,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|8,82
|3,17
|Eczacıbaşı İlaç
|6,24
|6,08
|2,63
|Konya Çimento
|846,00
|826,50
|2,36
|Hektaş
|8,02
|7,85
|2,17
|Çimsa
|25,28
|24,80
|1,94
|Turkcell
|15,99
|15,69
|1,91
|Koç Holding
|23,18
|22,78
|1,76
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|12,07
|1,66
|Enerjisa Enerji
|10,75
|10,59
|1,51
|Aksa Enerji
|13,70
|13,55
|1,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,96
|1,04
|Şekerbank
|1,05
|1,04
|0,96
|Garanti Bankası
|9,37
|9,29
|0,86
|Vestel Beyaz Eşya
|47,02
|46,66
|0,77
Kaynak: AA
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