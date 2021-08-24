Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel Beyaz Eşya 50,00 51,70 -3,29 Alarko Holding 8,86 9,12 -2,85 Hedef Girişim 2,68 2,75 -2,55 Doğuş Otomotiv 26,36 26,98 -2,30 Vestel 29,12 29,80 -2,28 Borusan Mannesmann 26,58 27,18 -2,21 Ege Endüstri 1.252,10 1.280,20 -2,19 Erbosan 136,60 139,10 -1,80 İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75 Jantsa Jant Sanayi 68,45 69,60 -1,65 Bera Holding 9,68 9,84 -1,63 Fenerbahçe Futbol 34,18 34,74 -1,61 Türk Traktör 168,60 171,20 -1,52 Aksa 18,74 19,02 -1,47 Odaş Elektrik 1,43 1,45 -1,38 Otokar 324,00 328,40 -1,34 Alarko GMYO 20,80 21,06 -1,23 Gübre Fabrikaları 53,10 53,75 -1,21 İpek Doğal Enerji 12,32 12,46 -1,12 Galatasaray Sportif 3,66 3,70 -1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti

Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti

Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu

ünlü sunucu Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna sosyal medyadan yorum yağdı

İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam

Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler

13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder