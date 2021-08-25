Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,37
|4,10
|6,59
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,43
|2,80
|Aksa
|19,12
|18,74
|2,03
|Esenboğa Elektrik
|33,30
|32,66
|1,96
|Aksa Enerji
|14,13
|13,87
|1,87
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|Torunlar GMYO
|4,00
|3,93
|1,78
|Petkim
|6,12
|6,04
|1,32
|Kervan Gıda
|16,89
|16,70
|1,14
|Erbosan
|137,90
|136,60
|0,95
|Türk Traktör
|170,00
|168,60
|0,83
|Galatasaray Sportif
|3,69
|3,66
|0,82
|RTA Laboratuvarları
|21,76
|21,60
|0,74
|ASELSAN
|15,73
|15,66
|0,45
|Fenerbahçe Futbol
|34,30
|34,18
|0,35
|Otokar
|325,00
|324,00
|0,31
|Ford Otosan
|169,90
|169,50
|0,24
|Brisa
|21,72
|21,68
|0,18
|Nuh Çimento
|36,26
|36,20
|0,17
|MLP Sağlık
|25,16
|25,14
|0,08
Kaynak: AA
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