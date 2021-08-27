Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 167,00 172,70 -3,30 Pegasus 70,65 72,05 -1,94 Galatasaray Sportif 3,58 3,65 -1,92 Bim Mağazalar 72,20 73,60 -1,90 TAV Havalimanları 23,64 24,02 -1,58 Gübre Fabrikaları 50,20 51,00 -1,57 Hektaş 8,26 8,34 -0,96 Türk Hava Yolları 12,68 12,79 -0,86 Anadolu Efes 21,30 21,46 -0,75 Migros Ticaret 34,90 35,12 -0,63 Çemtaş 13,40 13,48 -0,59 Nuh Çimento 35,90 36,10 -0,55 Halkbank 4,73 4,75 -0,42 Hedef Girişim 2,65 2,66 -0,38 Turkcell 15,95 16,01 -0,37 Erbosan 134,40 134,90 -0,37 Kervan Gıda 16,58 16,63 -0,30 Logo Yazılım 40,14 40,22 -0,20 Brisa 21,20 21,24 -0,19 Coca Cola İçecek 85,95 86,10 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü

PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi

Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü

Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı

Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış