Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,01
|15,26
|-1,64
|Ereğli Demir Çelik
|18,49
|18,78
|-1,54
|Esenboğa Elektrik
|35,58
|36,08
|-1,39
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|6,55
|-1,37
|Kervan Gıda
|16,49
|16,71
|-1,32
|Borusan Yatırım Pazarlama
|457,90
|463,60
|-1,23
|Torunlar GMYO
|4,15
|4,20
|-1,19
|ASELSAN
|15,71
|15,89
|-1,13
|Şişe Cam
|8,80
|8,90
|-1,12
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,95
|-1,05
|Sabancı Holding
|10,40
|10,51
|-1,05
|Ford Otosan
|170,10
|171,80
|-0,99
|Jantsa Jant Sanayi
|68,25
|68,85
|-0,87
|Borusan Mannesmann
|26,14
|26,36
|-0,83
|Otokar
|330,00
|332,70
|-0,81
|Türk Telekom
|7,35
|7,41
|-0,81
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,24
|-0,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,62
|2,64
|-0,76
|Türk Traktör
|171,00
|172,30
|-0,75
|Hektaş
|8,33
|8,39
|-0,72
Kaynak: AA
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