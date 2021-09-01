Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İş Yatırım Menkul Değerler 15,01 15,26 -1,64 Ereğli Demir Çelik 18,49 18,78 -1,54 Esenboğa Elektrik 35,58 36,08 -1,39 İndeks Bilgisayar 6,46 6,55 -1,37 Kervan Gıda 16,49 16,71 -1,32 Borusan Yatırım Pazarlama 457,90 463,60 -1,23 Torunlar GMYO 4,15 4,20 -1,19 ASELSAN 15,71 15,89 -1,13 Şişe Cam 8,80 8,90 -1,12 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,95 -1,05 Sabancı Holding 10,40 10,51 -1,05 Ford Otosan 170,10 171,80 -0,99 Jantsa Jant Sanayi 68,25 68,85 -0,87 Borusan Mannesmann 26,14 26,36 -0,83 Otokar 330,00 332,70 -0,81 Türk Telekom 7,35 7,41 -0,81 Çemaş Döküm 1,23 1,24 -0,81 Yapı ve Kredi Bankası 2,62 2,64 -0,76 Türk Traktör 171,00 172,30 -0,75 Hektaş 8,33 8,39 -0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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