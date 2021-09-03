Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,72 1,63 5,52 Hedef Girişim 2,94 2,81 4,63 Hektaş 8,71 8,47 2,83 Borusan Yatırım Pazarlama 450,40 440,10 2,34 Brisa 22,68 22,18 2,25 Doğuş Otomotiv 29,16 28,54 2,17 İhlas Gayrimenkul 0,96 0,94 2,13 Odaş Elektrik 1,57 1,54 1,95 Kartonsan 50,90 50,00 1,80 Global Yatırım Holding 2,31 2,27 1,76 Vestel 29,50 29,00 1,72 İpek Doğal Enerji 12,73 12,53 1,60 Çemaş Döküm 1,29 1,27 1,57 Verusa Holding 48,28 47,54 1,56 Çimsa 27,14 26,80 1,27 Türkiye Sigorta 4,98 4,92 1,22 Torunlar GMYO 4,16 4,11 1,22 Netaş Telekomünikasyon 17,98 17,79 1,07 Ülker Bisküvi 19,57 19,40 0,88 Doğan Holding 2,68 2,66 0,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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