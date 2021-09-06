Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 425,20 450,40 -5,60 Çimsa 26,30 27,14 -3,10 Erbosan 126,90 130,90 -3,06 Bera Holding 10,62 10,87 -2,30 Otokar 318,00 323,80 -1,79 Aksa 18,80 19,13 -1,73 Çemaş Döküm 1,27 1,29 -1,55 Odaş Elektrik 1,55 1,57 -1,27 Zorlu Enerji 1,70 1,72 -1,16 RTA Laboratuvarları 23,26 23,48 -0,94 SASA Polyester 28,18 28,40 -0,77 Aksa Enerji 14,39 14,50 -0,76 Doğan Holding 2,66 2,68 -0,75 Petkim 6,13 6,17 -0,65 Kardemir (D) 7,56 7,60 -0,53 Alarko Holding 8,99 9,03 -0,44 Türk Traktör 169,50 170,10 -0,35 Şişe Cam 8,73 8,76 -0,34 Hedef Girişim 2,93 2,94 -0,34 Selçuk Ecza Deposu 9,33 9,36 -0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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