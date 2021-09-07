Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 24,44 23,26 5,07 Logo Yazılım 41,98 40,98 2,44 Coca Cola İçecek 89,60 87,65 2,22 Tofaş Oto Fabrikası 44,10 43,56 1,24 İndeks Bilgisayar 6,65 6,57 1,22 MLP Sağlık 26,36 26,06 1,15 Borusan Yatırım Pazarlama 430,00 425,20 1,13 Aksa Enerji 14,53 14,39 0,97 Şekerbank 1,06 1,05 0,95 Alkim Kimya 15,36 15,25 0,72 Kordsa Teknik Tekstil 24,56 24,40 0,66 Çimsa 26,44 26,30 0,53 Oyak Çimento 6,86 6,84 0,29 Karsan Otomotiv 3,81 3,80 0,26 Verusa Holding 50,60 50,50 0,20 Arçelik 32,02 32,00 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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