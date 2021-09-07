Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|69,40
|72,00
|-3,61
|Kerevitaş Gıda
|4,57
|4,73
|-3,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,59
|2,68
|-3,36
|Doğuş Otomotiv
|28,54
|29,50
|-3,25
|Bera Holding
|10,29
|10,62
|-3,11
|Fenerbahçe Futbol
|35,26
|36,38
|-3,08
|Hektaş
|8,55
|8,82
|-3,06
|Zorlu Enerji
|1,65
|1,70
|-2,94
|Alarko Holding
|8,74
|8,99
|-2,78
|Türkiye Sigorta
|4,90
|5,04
|-2,78
|İpek Doğal Enerji
|12,52
|12,86
|-2,64
|Torunlar GMYO
|4,09
|4,20
|-2,62
|Netaş Telekomünikasyon
|17,85
|18,33
|-2,62
|Kartonsan
|50,85
|52,20
|-2,59
|Odaş Elektrik
|1,51
|1,55
|-2,58
|Global YatırımHolding
|2,29
|2,35
|-2,55
|Koza Altın
|103,40
|106,10
|-2,54
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,67
|15,05
|-2,52
|Koza Madencilik
|15,79
|16,19
|-2,47
|İş Bankası (C)
|5,61
|5,75
|-2,43
Kaynak: AA
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