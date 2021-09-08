Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 24,56 25,72 -4,51 Net Holding 4,58 4,79 -4,38 Borusan Yatırım Pazarlama 411,70 430,00 -4,26 İndeks Bilgisayar 6,37 6,65 -4,21 Nuh Çimento 35,02 36,48 -4,00 Odaş Elektrik 1,45 1,51 -3,97 Kordsa Teknik Tekstil 23,60 24,56 -3,91 Eczacıbaşı Yatırım 42,32 44,04 -3,91 Esenboğa Elektrik 34,36 35,72 -3,81 Hedef Girişim 2,81 2,92 -3,77 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,31 1,36 -3,68 Bera Holding 9,94 10,29 -3,40 Garanti Bankası 9,41 9,73 -3,29 Akbank 5,64 5,83 -3,26 İş Yatırım Menkul Değerler 14,21 14,67 -3,14 İpek Doğal Enerji 12,13 12,52 -3,12 Netaş Telekomünikasyon 17,30 17,85 -3,08 İş Finansal Kiralama 2,95 3,04 -2,96 MLP Sağlık 25,60 26,36 -2,88 Türk Traktör 162,10 166,90 -2,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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