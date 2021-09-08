Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|24,56
|25,72
|-4,51
|Net Holding
|4,58
|4,79
|-4,38
|Borusan Yatırım Pazarlama
|411,70
|430,00
|-4,26
|İndeks Bilgisayar
|6,37
|6,65
|-4,21
|Nuh Çimento
|35,02
|36,48
|-4,00
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,51
|-3,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,60
|24,56
|-3,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,32
|44,04
|-3,91
|Esenboğa Elektrik
|34,36
|35,72
|-3,81
|Hedef Girişim
|2,81
|2,92
|-3,77
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,31
|1,36
|-3,68
|Bera Holding
|9,94
|10,29
|-3,40
|Garanti Bankası
|9,41
|9,73
|-3,29
|Akbank
|5,64
|5,83
|-3,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,21
|14,67
|-3,14
|İpek Doğal Enerji
|12,13
|12,52
|-3,12
|Netaş Telekomünikasyon
|17,30
|17,85
|-3,08
|İş Finansal Kiralama
|2,95
|3,04
|-2,96
|MLP Sağlık
|25,60
|26,36
|-2,88
|Türk Traktör
|162,10
|166,90
|-2,88
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi