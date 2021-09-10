Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|30,80
|29,50
|4,41
|MLP Sağlık
|26,94
|26,08
|3,30
|Otokar
|328,10
|318,60
|2,98
|Çimsa
|26,90
|26,26
|2,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,68
|24,16
|2,15
|Ülker Bisküvi
|19,46
|19,10
|1,88
|Konya Çimento
|910,00
|893,40
|1,86
|İhlas Holding
|0,60
|0,59
|1,69
|Borusan Yatırım Pazarlama
|440,90
|434,00
|1,59
|Aksa
|19,52
|19,23
|1,51
|Logo Yazılım
|41,92
|41,30
|1,50
|Parsan
|27,10
|26,72
|1,42
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,47
|14,31
|1,12
|Kervan Gıda
|16,14
|15,98
|1,00
|Ford Otosan
|171,20
|169,60
|0,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,10
|46,68
|0,90
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|9,05
|0,55
|Alarko GMYO
|20,62
|20,52
|0,49
|Hektaş
|8,65
|8,61
|0,46
|Net Holding
|4,60
|4,58
|0,44
Kaynak: AA
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