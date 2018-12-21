Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 0,65 16,92 Gübre Fabrik.

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 0,65 16,92
Gübre Fabrik. 3,08 2,83 8,83
Aksa Enerji 2,81 2,70 4,07
İttifak Holding 3,22 3,10 3,87
Aselsan 24,30 23,54 3,23
Hürriyet Gzt. 0,96 0,93 3,23
İhlas Holding 0,34 0,33 3,03
Emlak Konut GMYO 1,57 1,53 2,61
Odaş Elektrik 2,05 2,00 2,50
Gersan Elektrik 3,06 2,99 2,34
Ford Otosan 52,70 51,60 2,13
Yapı ve Kredi Bank. 1,62 1,59 1,89
Özak GMYO 2,17 2,13 1,88
Polisan Holding 6,00 5,90 1,69
Net Holding 1,98 1,95 1,54
Akbank 6,88 6,78 1,47
İskenderun Demir Çelik 5,84 5,76 1,39
T.S.K.B. 0,75 0,74 1,35
Deva Holding 3,35 3,31 1,21
ICBC Turkey Bank 5,04 4,98 1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:48 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji Piyasalarında 2019'da Uygulanacak Cezalar Belirlendi Elektrik Faturası 67 TL ve Üzerinde Gelenler Enerjiyi İstediği Firmadan Alabilecek

Yemeksepeti'nin Sahibinden Flaş Karar! Almanya'daki İşlerini Satıyor TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:13:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]