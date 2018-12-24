Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
10 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|0,76
|7,89
| Doğuş Otomotiv
|4,43
|4,13
|7,26
|Bera Holding
|2,15
|2,01
|6,97
| ICBC Turkey Bank
|5,22
|5,04
|3,57
|Otokar
|88,40
|85,40
|3,51
|Gübre Fabrik.
|3,18
|3,08
|3,25
|Turkcell
|12,30
|11,94
|3,02
|MLP Sağlık
|11,09
|10,80
|2,69
|Gözde Girişim
|2,74
|2,68
|2,24
|Net Holding
|2,02
|1,98
|2,02
|Gentaş
|1,85
|1,82
|1,65
| Galatasaray Sportif
|1,24
|1,22
|1,64
| Albaraka Türk
|1,28
|1,26
|1,59
|Türk Telekom
|4,02
|3,96
|1,52
|T.S.K.B.
|0,76
|0,75
|1,33
| Fenerbahçe Futbol
|6,98
|6,89
|1,31
| Borusan Mannesmann
|7,89
|7,79
|1,28
| Coca Cola İçecek
|30,76
|30,40
|1,18
| Polisan Holding
|6,07
|6,00
|1,17
|Ülker Bisküvi
|14,94
|14,77
|1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:52 Kaynak: AA
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