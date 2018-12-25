Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,27 3,16 3,48 Türk Traktör 34,24 33,44 2,39...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,27 3,16 3,48
Türk Traktör 34,24 33,44 2,39
Anadolu Cam 2,58 2,53 1,98
Anadolu Efes 21,10 20,72 1,83
Hektaş 9,20 9,08 1,32
Net Holding 2,04 2,02 0,99
İş GMYO 1,03 1,02 0,98
İş Bankası (C) 4,42 4,38 0,91
Enka İnşaat 4,51 4,47 0,89
Aksa 7,46 7,40 0,81
Tümosan Motor ve Traktör 4,56 4,53 0,66
Şişe Cam 5,14 5,11 0,59
Soda Sanayii 7,10 7,07 0,42
Global Yat. Holding 3,01 3,00 0,33
Polisan Holding 6,09 6,07 0,33
Turkcell 12,34 12,30 0,33
Halkbank 7,13 7,11 0,28
Şok Marketler 10,98 10,96 0,18
Koza Madencilik 7,08 7,07 0,14
Eczacıbaşı Yatırım 7,17 7,16 0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:37 Kaynak: AA

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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