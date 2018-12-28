Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,62 5,39 4,27 Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 5,62 5,39 4,27
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,74 0,72 2,78
Çemaş Döküm 0,75 0,73 2,74
T.S.K.B. 0,77 0,75 2,67
Tofaş Oto. Fab. 16,47 16,12 2,17
Migros Ticaret 15,08 14,78 2,03
Karsan Otomotiv 1,27 1,25 1,60
Gersan Elektrik 3,08 3,04 1,32
İttifak Holding 3,10 3,06 1,31
İş Fin.Kir. 4,58 4,53 1,10
Türk Traktör 33,70 33,34 1,08
Ülker Bisküvi 14,43 14,28 1,05
Tüpraş 117,50 116,30 1,03
Gübre Fabrik. 3,00 2,97 1,01
Yataş 4,33 4,29 0,93
Zorlu Enerji 1,24 1,23 0,81
Polisan Holding 6,22 6,17 0,81
Anadolu Cam 2,57 2,55 0,78
Eczacıbaşı İlaç 2,72 2,70 0,74
Doğuş Otomotiv 4,25 4,22 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:44 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi

16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 18:48:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]