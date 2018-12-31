Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 3,53 3,08 14,61 Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|3,53
|3,08
|14,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,74
|13,51
|T.S.K.B.
|0,81
|0,77
|5,19
|Çemtaş
|6,08
|5,80
|4,83
|Anadolu Cam
|2,68
|2,57
|4,28
|Türk Traktör
|34,90
|33,70
|3,56
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,78
|9,46
|3,38
|Yataş
|4,47
|4,33
|3,23
|Anel Elektrik
|1,62
|1,57
|3,18
| İş Bankası (C)
|4,53
|4,40
|2,95
| Tofaş Oto. Fab.
|16,90
|16,47
|2,61
| Coca Cola İçecek
|30,88
|30,10
|2,59
| Alarko Holding
|2,07
|2,02
|2,48
| Trakya Cam
|3,03
|2,96
|2,36
| Doğuş Otomotiv
|4,34
|4,25
|2,12
| Enka İnşaat
|4,58
|4,49
|2,00
| Koza Altın
|51,30
|50,30
|1,99
|İş GMYO
|1,08
|1,06
|1,89
| Bim Mağazalar
|87,00
|85,40
|1,87
|Arçelik
|15,79
|15,50
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:49 Kaynak: AA
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