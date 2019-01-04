Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 91,85 86,05 6,74 İhlas Holding 0,32 0,30 6,67 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Otokar 91,85 86,05 6,74
İhlas Holding 0,32 0,30 6,67
Garanti Bankası 8,00 7,54 6,10
Akbank 5,84 5,52 5,80
Vakıflar Bankası 3,79 3,61 4,99
Çelebi 62,00 59,15 4,82
Mavi Giyim 31,40 30,10 4,32
Türk Telekom 3,68 3,53 4,25
Halkbank 6,81 6,57 3,65
Yapı ve Kredi Bank. 1,58 1,53 3,27
Gersan Elektrik 3,26 3,16 3,16
Ereğli Demir Çelik 7,29 7,07 3,11
İş Bankası (C) 4,22 4,10 2,93
Kardemir (D) 2,15 2,09 2,87
Anadolu Cam 2,53 2,46 2,85
Zorlu Enerji 1,23 1,20 2,50
Global Yat. Holding 2,97 2,90 2,41
Karsan Otomotiv 1,28 1,25 2,40
ICBC Turkey Bank 4,73 4,62 2,38
Hürriyet Gzt. 0,90 0,88 2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Ekonomi
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