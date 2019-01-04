Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 91,85 86,05 6,74 İhlas Holding 0,32 0,30 6,67 Garanti Bankası 8,00 7,54 6,10 Akbank 5,84 5,52 5,80 Vakıflar Bankası 3,79 3,61 4,99 Çelebi 62,00 59,15 4,82 Mavi Giyim 31,40 30,10 4,32 Türk Telekom 3,68 3,53 4,25 Halkbank 6,81 6,57 3,65 Yapı ve Kredi Bank. 1,58 1,53 3,27 Gersan Elektrik 3,26 3,16 3,16 Ereğli Demir Çelik 7,29 7,07 3,11 İş Bankası (C) 4,22 4,10 2,93 Kardemir (D) 2,15 2,09 2,87 Anadolu Cam 2,53 2,46 2,85 Zorlu Enerji 1,23 1,20 2,50 Global Yat. Holding 2,97 2,90 2,41 Karsan Otomotiv 1,28 1,25 2,40 ICBC Turkey Bank 4,73 4,62 2,38 Hürriyet Gzt. 0,90 0,88 2,27

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)