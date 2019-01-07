Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,30 1,21 7,44 Beşiktaş Futbol Yat.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Galatasaray Sportif
|1,30
|1,21
|7,44
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,58
|5,70
|Turkcell
|12,44
|11,78
|5,60
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,86
|4,84
| Tofaş Oto. Fab.
|16,40
|15,69
|4,53
| Fenerbahçe Futbol
|7,33
|7,04
|4,12
| Ford Otosan
|50,50
|48,88
|3,31
|Şişe Cam
|5,38
|5,21
|3,26
| Kardemir (D)
|2,22
|2,15
|3,26
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,39
|7,16
|3,21
|İpek Doğal Enerji
|5,52
|5,35
|3,18
|Şekerbank
|1,08
|1,05
|2,86
|Verusa Holding
|15,00
|14,60
|2,74
| Koza Madencilik
|7,26
|7,07
|2,69
|Ülker Bisküvi
|14,67
|14,30
|2,59
|Otokar
|94,00
|91,85
|2,34
|Yataş
|4,39
|4,29
|2,33
|Koza Altın
|53,55
|52,35
|2,29
|Akbank
|5,97
|5,84
|2,23
|Arçelik
|14,80
|14,49
|2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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