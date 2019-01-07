Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,30 1,21 7,44 Beşiktaş Futbol Yat.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,30 1,21 7,44
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,58 5,70
Turkcell 12,44 11,78 5,60
Odaş Elektrik 1,95 1,86 4,84
Tofaş Oto. Fab. 16,40 15,69 4,53
Fenerbahçe Futbol 7,33 7,04 4,12
Ford Otosan 50,50 48,88 3,31
Şişe Cam 5,38 5,21 3,26
Kardemir (D) 2,22 2,15 3,26
Eczacıbaşı Yatırım 7,39 7,16 3,21
İpek Doğal Enerji 5,52 5,35 3,18
Şekerbank 1,08 1,05 2,86
Verusa Holding 15,00 14,60 2,74
Koza Madencilik 7,26 7,07 2,69
Ülker Bisküvi 14,67 14,30 2,59
Otokar 94,00 91,85 2,34
Yataş 4,39 4,29 2,33
Koza Altın 53,55 52,35 2,29
Akbank 5,97 5,84 2,23
Arçelik 14,80 14,49 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Beşiktaş, Galatasaray, Borsa İstanbul, Futbol, Ekonomi
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