Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 67,45 62,05 8,70 Anel Elektrik 1,71 1,58 8,23 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|67,45
|62,05
|8,70
|Anel Elektrik
|1,71
|1,58
|8,23
|Göltaş Çimento
|11,44
|10,70
|6,92
|Aksa Enerji
|2,75
|2,60
|5,77
|TAV Havalimanları
|23,90
|22,66
|5,47
|Yataş
|4,58
|4,39
|4,33
|İndeks Bilgisayar
|5,94
|5,70
|4,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|0,98
|3,06
|Tüpraş
|117,90
|114,50
|2,97
|Koç Holding
|14,15
|13,77
|2,76
|İpek Doğal Enerji
|5,67
|5,52
|2,72
|İskenderun Demir Çelik
|5,75
|5,60
|2,68
|Tekfen Holding
|20,88
|20,34
|2,65
|Karsan Otomotiv
|1,33
|1,30
|2,31
|Turkcell
|12,72
|12,44
|2,25
|Sabancı Holding
|7,43
|7,27
|2,20
|Vestel
|5,50
|5,39
|2,04
|Petkim
|5,00
|4,90
|2,04
|Gözde Girişim
|2,56
|2,51
|1,99
|Arçelik
|15,09
|14,80
|1,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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