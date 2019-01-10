Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 56,15 52,35 7,26 Odaş Elektrik 1,47 1,39 5,76 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Ford Otosan
|56,15
|52,35
|7,26
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,39
|5,76
|Global Yat. Holding
|3,17
|3,01
|5,32
|İttifak Holding
|3,09
|2,97
|4,04
| Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,90
|3,33
|Türk Traktör
|33,74
|32,70
|3,18
|Aselsan
|23,58
|22,92
|2,88
|Şekerbank
|1,09
|1,06
|2,83
| Polisan Holding
|6,76
|6,60
|2,42
|Gentaş
|1,79
|1,75
|2,29
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,49
|4,40
|2,05
| İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,98
|2,04
| Alarko Holding
|2,02
|1,98
|2,02
| Trakya Cam
|3,04
|2,98
|2,01
| Tofaş Oto. Fab.
|17,20
|16,89
|1,84
|Pegasus
|22,10
|21,72
|1,75
|Anadolu Efes
|19,45
|19,13
|1,67
|Hektaş
|9,04
|8,90
|1,57
|Verusa Holding
|15,64
|15,40
|1,56
| Coca Cola İçecek
|31,88
|31,42
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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