Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,31 1,22 7,38 Verusa Holding...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,31 1,22 7,38
Verusa Holding 16,45 15,64 5,18
Karsan Otomotiv 1,40 1,34 4,48
Aksa Enerji 2,82 2,70 4,44
Şişe Cam 5,46 5,24 4,20
Otokar 97,75 94,50 3,44
Alarko Holding 2,08 2,02 2,97
Eczacıbaşı Yatırım 7,49 7,31 2,46
Akbank 5,89 5,75 2,43
Anel Elektrik 1,72 1,68 2,38
Tofaş Oto. Fab. 17,60 17,20 2,33
Tümosan Motor ve Traktör 4,59 4,49 2,23
Park Elek.Madencilik 2,41 2,36 2,12
Doğan Holding 0,97 0,95 2,11
Arçelik 16,11 15,78 2,09
Koç Holding 14,98 14,72 1,77
Polisan Holding 6,87 6,76 1,63
Soda Sanayii 7,59 7,47 1,61
Good-Year 3,33 3,28 1,52
Deva Holding 3,37 3,32 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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