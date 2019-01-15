Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,96 1,76 11,36 İpek Doğal Enerji 6,09...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,96
|1,76
|11,36
|İpek Doğal Enerji
|6,09
|5,75
|5,91
|Sabancı Holding
|7,75
|7,32
|5,87
|Arçelik
|17,08
|16,15
|5,76
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,76
|5,26
| Tat Gıda
|4,17
|4,01
|3,99
|TAV Havalimanları
|25,68
|24,74
|3,80
|Şekerbank
|1,10
|1,06
|3,77
|Turkcell
|13,37
|12,90
|3,64
|Halkbank
|7,16
|6,93
|3,32
|Hektaş
|9,38
|9,08
|3,30
| Koza Madencilik
|7,82
|7,58
|3,17
|Doğan Holding
|0,99
|0,96
|3,13
| Netaş Telekom.
|6,83
|6,63
|3,02
| İş Bankası (C)
|4,45
|4,32
|3,01
| Karsan Otomotiv
|1,48
|1,44
|2,78
| İndeks Bilgisayar
|6,07
|5,91
|2,71
|Anadolu Cam
|2,65
|2,59
|2,32
|Koza Altın
|57,10
|55,85
|2,24
| Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,92
|2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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