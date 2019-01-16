Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
7 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|2,72
|14,71
|Akbank
|6,55
|6,03
|8,62
|İş Bankası (C)
|4,81
|4,45
|8,09
|Sabancı Holding
|8,29
|7,75
|6,97
|Garanti Bankası
|8,91
|8,34
|6,83
|İhlas Holding
|0,32
|0,30
|6,67
|Vakıflar Bankası
|4,10
|3,85
|6,49
|Türk Telekom
|3,96
|3,74
|5,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|1,57
|5,10
|Gözde Girişim
|2,68
|2,57
|4,28
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|6,07
|4,12
|T. Halk Bankası
|7,40
|7,16
|3,35
|Migros Ticaret
|14,52
|14,08
|3,12
|Otokar
|101,50
|98,50
|3,05
|Arçelik
|17,60
|17,08
|3,04
|Alarko Holding
|2,18
|2,12
|2,83
|T.S.K.B.
|0,75
|0,73
|2,74
|Şekerbank
|1,13
|1,10
|2,73
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,48
|2,70
|Koç Holding
|15,39
|15,01
|2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:45 Kaynak: AA
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