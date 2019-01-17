Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,14 1,79 19,55 Gözde Girişim 2,87 2,68 7,09 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,14 1,79 19,55
Gözde Girişim 2,87 2,68 7,09
MLP Sağlık 10,30 9,70 6,19
Yapı ve Kredi Bank. 1,75 1,65 6,06
İş Bankası (C) 5,04 4,81 4,78
Hürriyet Gzt. 0,98 0,94 4,26
Garanti Bankası 9,25 8,91 3,82
Fenerbahçe Futbol 7,30 7,05 3,55
Ülker Bisküvi 15,84 15,30 3,53
Anel Elektrik 1,80 1,74 3,45
Göltaş Çimento 11,33 10,98 3,19
Vakıflar Bankası 4,23 4,10 3,17
İndeks Bilgisayar 6,51 6,32 3,01
Doğan Holding 1,03 1,00 3,00
Yataş 4,63 4,50 2,89
Tüpraş 126,00 122,60 2,77
Global Yat. Holding 3,40 3,31 2,72
T. Halk Bankası 7,60 7,40 2,70
Bim Mağazalar 91,80 89,40 2,68
T.S.K.B. 0,77 0,75 2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:45 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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