Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,38 2,23 6,73 Ereğli Demir Çelik 7,89 7,44...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,38 2,23 6,73
Ereğli Demir Çelik 7,89 7,44 6,05
Coca Cola İçecek 33,88 32,12 5,48
İskenderun Demir Çelik 6,50 6,20 4,84
Bera Holding 2,24 2,14 4,67
Türk Traktör 36,26 34,72 4,44
Çemtaş 5,85 5,61 4,28
Koç Holding 16,22 15,62 3,84
Anadolu Efes 20,66 19,90 3,82
Halkbank 7,88 7,60 3,68
Migros Ticaret 15,11 14,60 3,49
İhlas Holding 0,32 0,31 3,23
Tüpraş 130,00 126,00 3,17
Gözde Girişim 2,96 2,87 3,14
Ford Otosan 57,15 55,45 3,07
Anadolu Cam 2,72 2,64 3,03
Ülker Bisküvi 16,30 15,84 2,90
Turkcell 14,24 13,84 2,89
Yapı ve Kredi Bank. 1,80 1,75 2,86
Mavi Giyim 30,94 30,10 2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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