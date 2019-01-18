Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,38 2,23 6,73 Ereğli Demir Çelik 7,89 7,44...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,38
|2,23
|6,73
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|7,44
|6,05
|Coca Cola İçecek
|33,88
|32,12
|5,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|6,20
|4,84
|Bera Holding
|2,24
|2,14
|4,67
|Türk Traktör
|36,26
|34,72
|4,44
|Çemtaş
|5,85
|5,61
|4,28
|Koç Holding
|16,22
|15,62
|3,84
|Anadolu Efes
|20,66
|19,90
|3,82
|Halkbank
|7,88
|7,60
|3,68
|Migros Ticaret
|15,11
|14,60
|3,49
|İhlas Holding
|0,32
|0,31
|3,23
|Tüpraş
|130,00
|126,00
|3,17
|Gözde Girişim
|2,96
|2,87
|3,14
|Ford Otosan
|57,15
|55,45
|3,07
|Anadolu Cam
|2,72
|2,64
|3,03
|Ülker Bisküvi
|16,30
|15,84
|2,90
|Turkcell
|14,24
|13,84
|2,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,80
|1,75
|2,86
|Mavi Giyim
|30,94
|30,10
|2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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