Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,59 2,24 15,62 Odaş Elektrik 1,97 1,81 8,84 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,59 2,24 15,62
Odaş Elektrik 1,97 1,81 8,84
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,89 3,68
Mavi Giyim 32,00 30,94 3,43
ICBC Turkey Bank 5,60 5,42 3,32
Net Holding 1,85 1,80 2,78
Petkim 5,45 5,32 2,44
Hektaş 9,83 9,63 2,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 3,00 2,00
Anadolu Efes 21,06 20,66 1,94
MLP Sağlık 10,55 10,35 1,93
Şekerbank 1,17 1,15 1,74
Good-Year 3,55 3,49 1,72
TAV Havalimanları 25,26 24,84 1,69
Şok Marketler 10,44 10,27 1,66
Sasa Polyester 8,41 8,28 1,57
Eczacıbaşı Yatırım 7,80 7,68 1,56
Eczacıbaşı İlaç 2,87 2,83 1,41
Polisan Holding 7,40 7,30 1,37
Kordsa Teknik Tekstil 9,07 8,95 1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Demir Çelik, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü

80 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 1560 Başvuru Daniil Medvedev'i Deviren Novak Djokovic Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:25:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]