Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,59 2,24 15,62 Odaş Elektrik 1,97 1,81 8,84 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,59
|2,24
|15,62
|Odaş Elektrik
|1,97
|1,81
|8,84
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,89
|3,68
|Mavi Giyim
|32,00
|30,94
|3,43
| ICBC Turkey Bank
|5,60
|5,42
|3,32
|Net Holding
|1,85
|1,80
|2,78
|Petkim
|5,45
|5,32
|2,44
|Hektaş
|9,83
|9,63
|2,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|3,00
|2,00
|Anadolu Efes
|21,06
|20,66
|1,94
|MLP Sağlık
|10,55
|10,35
|1,93
|Şekerbank
|1,17
|1,15
|1,74
|Good-Year
|3,55
|3,49
|1,72
|TAV Havalimanları
|25,26
|24,84
|1,69
|Şok Marketler
|10,44
|10,27
|1,66
| Sasa Polyester
|8,41
|8,28
|1,57
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,80
|7,68
|1,56
|Eczacıbaşı İlaç
|2,87
|2,83
|1,41
| Polisan Holding
|7,40
|7,30
|1,37
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,07
|8,95
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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