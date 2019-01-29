Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 5,30 4,81 10,19 İş Bankası (C) 5,85 5,36 9,14 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Enka İnşaat
|5,30
|4,81
|10,19
| İş Bankası (C)
|5,85
|5,36
|9,14
| İhlas Gayrimenkul
|1,10
|1,02
|7,84
|Türk Telekom
|4,76
|4,44
|7,21
|İhlas Holding
|0,33
|0,31
|6,45
|Vakıflar Bankası
|4,73
|4,46
|6,05
|Akbank
|6,87
|6,49
|5,86
|Şişe Cam
|6,29
|5,98
|5,18
|Anadolu Efes
|22,00
|20,94
|5,06
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,98
|1,89
|4,76
|Doğan Holding
|1,12
|1,07
|4,67
|Ereğli Demir Çelik
|8,61
|8,23
|4,62
| Coca Cola İçecek
|34,20
|32,70
|4,59
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,13
|4,42
|Sabancı Holding
|9,23
|8,86
|4,18
|Otokar
|109,00
|104,70
|4,11
|İş GMYO
|1,06
|1,02
|3,92
| Migros Ticaret
|16,61
|16,00
|3,81
|Metro Holding
|0,82
|0,79
|3,80
| Kardemir (D)
|2,58
|2,49
|3,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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