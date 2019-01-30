Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 12,60 11,73 7,42 Galatasaray Sportif...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 12,60 11,73 7,42
Galatasaray Sportif 1,54 1,44 6,94
Şişe Cam 6,70 6,29 6,52
Gentaş 1,98 1,87 5,88
Gübre Fabrik. 3,31 3,16 4,75
Alarko Holding 2,63 2,52 4,37
Türk Traktör 38,68 37,12 4,20
Türk Hava Yolları 15,81 15,20 4,01
Türk Telekom 4,93 4,76 3,57
Park Elek.Madencilik 2,65 2,56 3,52
Aselsan 26,36 25,54 3,21
Ülker Bisküvi 18,48 17,92 3,12
Mavi Giyim 40,36 39,14 3,12
Akbank 7,08 6,87 3,06
Zorlu Enerji 1,38 1,34 2,99
Vestel 6,75 6,56 2,90
Tümosan Motor ve Traktör 5,06 4,92 2,85
Karsan Otomotiv 1,58 1,54 2,60
Alarko GMYO 48,70 47,52 2,48
Şekerbank 1,24 1,21 2,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:45 Kaynak: AA

Galatasaray, Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genkli Dieumerci Ndongala, Galatasaray'dan Teklif Aldığını Açıkladı Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Serdar Aziz: Fenerbahçe'ye Gitmeme İzin Vermiyorlar

Galatasaray Resmi İnternet Sitesi, "Hazır mıyız?" Paylaşımının Ardından Çöktü Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Kostas Mitroglou ile El Sıkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:20:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]