Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 12,60 11,73 7,42 Galatasaray Sportif...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|12,60
|11,73
|7,42
| Galatasaray Sportif
|1,54
|1,44
|6,94
|Şişe Cam
|6,70
|6,29
|6,52
|Gentaş
|1,98
|1,87
|5,88
|Gübre Fabrik.
|3,31
|3,16
|4,75
| Alarko Holding
|2,63
|2,52
|4,37
|Türk Traktör
|38,68
|37,12
|4,20
|Türk Hava Yolları
|15,81
|15,20
|4,01
|Türk Telekom
|4,93
|4,76
|3,57
|Park Elek.Madencilik
|2,65
|2,56
|3,52
|Aselsan
|26,36
|25,54
|3,21
|Ülker Bisküvi
|18,48
|17,92
|3,12
|Mavi Giyim
|40,36
|39,14
|3,12
|Akbank
|7,08
|6,87
|3,06
|Zorlu Enerji
|1,38
|1,34
|2,99
|Vestel
|6,75
|6,56
|2,90
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,06
|4,92
|2,85
| Karsan Otomotiv
|1,58
|1,54
|2,60
|Alarko GMYO
|48,70
|47,52
|2,48
|Şekerbank
|1,24
|1,21
|2,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:45 Kaynak: AA
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