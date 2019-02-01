Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,10 1,92 9,38 Ülker Bisküvi 19,46 18,40 5,76...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,10
|1,92
|9,38
|Ülker Bisküvi
|19,46
|18,40
|5,76
|Anadolu Cam
|3,05
|2,92
|4,45
|Global Yat. Holding
|3,56
|3,46
|2,89
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,10
|8,85
|2,82
| İş Bankası (C)
|5,84
|5,68
|2,82
|Çelebi
|64,00
|62,40
|2,56
|Enerjisa Enerji
|5,72
|5,60
|2,14
|Zorlu Enerji
|1,49
|1,46
|2,05
| Fenerbahçe Futbol
|7,96
|7,81
|1,92
| İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,06
|1,89
|Gübre Fabrik.
|3,25
|3,20
|1,56
| Alarko Holding
|2,61
|2,57
|1,56
|Verusa Holding
|17,11
|16,85
|1,54
|Kartonsan
|360,00
|354,70
|1,49
| Migros Ticaret
|17,24
|17,00
|1,41
| Karsan Otomotiv
|1,48
|1,46
|1,37
| Galatasaray Sportif
|1,51
|1,49
|1,34
|GSD Holding
|0,87
|0,86
|1,16
|MLP Sağlık
|13,30
|13,16
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:52 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan, Beşiktaş'a Veda Etti
Fenerbahçe Beko, Deplasmanda Bayern Münih'e 90-86 Yenildi
Rus Takımı Zenit'e Transfer Olan Ukraynalı Futbolcu Kriz Çıkardı
Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu