Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,35 4,03 7,94 Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| ICBC Turkey Bank
|4,35
|4,03
|7,94
|Gübre Fabrik.
|3,42
|3,25
|5,23
|Yataş
|5,08
|4,85
|4,74
|Kartonsan
|376,00
|360,00
|4,44
|Gersan Elektrik
|3,60
|3,45
|4,35
| Ege Endüstri
|397,40
|382,80
|3,81
|Arçelik
|18,91
|18,25
|3,62
|Türk Telekom
|5,16
|4,98
|3,61
|Gözde Girişim
|3,38
|3,29
|2,74
|Doğan Holding
|1,15
|1,12
|2,68
|GSD Holding
|0,89
|0,87
|2,30
|Şok Marketler
|11,25
|11,00
|2,27
|Petkim
|5,85
|5,72
|2,27
| Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,95
|2,11
| Alarko GMYO
|48,88
|47,90
|2,05
|Verusa Holding
|17,38
|17,11
|1,58
|İttifak Holding
|3,06
|3,02
|1,32
|Pegasus
|29,50
|29,12
|1,30
|Türk Hava Yolları
|14,95
|14,76
|1,29
|Global Yat. Holding
|3,60
|3,56
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:40 Kaynak: AA
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