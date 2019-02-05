Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,23 1,18 4,24 Aksa 8,92 8,59 3,84 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,23
|1,18
|4,24
|Aksa
|8,92
|8,59
|3,84
|Tekfen Holding
|24,42
|23,52
|3,83
|Tofaş Oto. Fab.
|19,87
|19,16
|3,71
|Hektaş
|10,85
|10,54
|2,94
|Arçelik
|19,46
|18,91
|2,91
|Bim Mağazalar
|92,80
|90,30
|2,77
|Global Yat. Holding
|3,69
|3,60
|2,50
|T.S.K.B.
|0,86
|0,84
|2,38
|Albaraka Türk
|1,30
|1,27
|2,36
|Good-Year
|3,62
|3,54
|2,26
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,50
|2,00
|Verusa Holding
|17,70
|17,38
|1,84
|Akbank
|6,96
|6,84
|1,75
|Koç Holding
|17,27
|16,98
|1,71
|Şok Marketler
|11,44
|11,25
|1,69
|Tüpraş
|137,10
|135,00
|1,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|1,94
|1,55
|Sabancı Holding
|9,35
|9,22
|1,41
|Ford Otosan
|57,75
|56,95
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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