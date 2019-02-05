Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,23 1,18 4,24 Aksa 8,92 8,59 3,84 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,23 1,18 4,24
Aksa 8,92 8,59 3,84
Tekfen Holding 24,42 23,52 3,83
Tofaş Oto. Fab. 19,87 19,16 3,71
Hektaş 10,85 10,54 2,94
Arçelik 19,46 18,91 2,91
Bim Mağazalar 92,80 90,30 2,77
Global Yat. Holding 3,69 3,60 2,50
T.S.K.B. 0,86 0,84 2,38
Albaraka Türk 1,30 1,27 2,36
Good-Year 3,62 3,54 2,26
Emlak Konut GMYO 1,53 1,50 2,00
Verusa Holding 17,70 17,38 1,84
Akbank 6,96 6,84 1,75
Koç Holding 17,27 16,98 1,71
Şok Marketler 11,44 11,25 1,69
Tüpraş 137,10 135,00 1,56
Yapı ve Kredi Bank. 1,97 1,94 1,55
Sabancı Holding 9,35 9,22 1,41
Ford Otosan 57,75 56,95 1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Aksa, Şekerbank, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı

Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 18:58:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]