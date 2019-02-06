Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,53 1,30 17,69 Şekerbank 1,32 1,23 7,32 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,53
|1,30
|17,69
|Şekerbank
|1,32
|1,23
|7,32
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|2,52
|5,56
|Aksa
|9,34
|8,92
|4,71
| Coca Cola İçecek
|34,50
|33,00
|4,55
|Anadolu Efes
|22,16
|21,34
|3,84
|Ülker Bisküvi
|19,90
|19,25
|3,38
|Soda Sanayii
|6,79
|6,57
|3,35
|Good-Year
|3,73
|3,62
|3,04
| Galatasaray Sportif
|1,43
|1,39
|2,88
|Türk Hava Yolları
|14,85
|14,51
|2,34
|Mavi Giyim
|40,36
|39,46
|2,28
|Tüpraş
|140,00
|137,10
|2,12
|Anadolu Cam
|3,05
|2,99
|2,01
| Tekfen Holding
|24,90
|24,42
|1,97
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,10
|8,93
|1,90
| Koza Madencilik
|6,07
|5,96
|1,85
|Doğan Holding
|1,15
|1,13
|1,77
| Alarko Holding
|2,51
|2,47
|1,62
| Trakya Cam
|3,32
|3,27
|1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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