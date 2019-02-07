Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,73 1,53 13,07 Anel Elektrik 2,05 1,85 10,81 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,73
|1,53
|13,07
|Anel Elektrik
|2,05
|1,85
|10,81
|Parsan
|10,95
|10,15
|7,88
|Gersan Elektrik
|3,62
|3,45
|4,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|8,20
|4,76
| Hürriyet Gzt.
|1,00
|0,96
|4,17
| Alarko GMYO
|49,00
|47,52
|3,11
| İskenderun Demir Çelik
|6,72
|6,52
|3,07
|Anadolu Cam
|3,14
|3,05
|2,95
|Türk Telekom
|5,01
|4,88
|2,66
| Tekfen Holding
|25,50
|24,90
|2,41
|Çemtaş
|5,80
|5,67
|2,29
|MLP Sağlık
|12,94
|12,69
|1,97
|İş GMYO
|1,07
|1,05
|1,90
| Trakya Cam
|3,38
|3,32
|1,81
|Net Holding
|1,80
|1,77
|1,69
| Ege Endüstri
|405,40
|399,00
|1,60
|Anadolu Efes
|22,50
|22,16
|1,53
|Zorlu Enerji
|1,34
|1,32
|1,52
|Metro Holding
|0,79
|0,78
|1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:51 Kaynak: AA
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