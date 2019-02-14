Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,22 1,02 19,61 Albaraka Türk 1,81...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|1,22
|1,02
|19,61
| Albaraka Türk
|1,81
|1,70
|6,47
|Gentaş
|1,95
|1,87
|4,28
| Trakya Cam
|3,68
|3,53
|4,25
| İş Bankası (C)
|5,58
|5,37
|3,91
|Şok Marketler
|10,58
|10,20
|3,73
| Kardemir (D)
|2,28
|2,21
|3,17
|İhlas Holding
|0,33
|0,32
|3,13
| Coca Cola İçecek
|34,30
|33,30
|3,00
|Parsan
|10,87
|10,57
|2,84
|ASELSAN
|23,98
|23,34
|2,74
| Afyon Çimento
|4,72
|4,60
|2,61
|Türk Hava Yolları
|14,16
|13,80
|2,61
|Şişe Cam
|6,50
|6,34
|2,52
|Anadolu Cam
|3,26
|3,18
|2,52
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|8,46
|2,36
| Hürriyet Gzt.
|0,98
|0,96
|2,08
|Arçelik
|20,04
|19,65
|1,98
| Ege Endüstri
|403,00
|395,30
|1,95
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|5,17
|1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:34 Kaynak: AA
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