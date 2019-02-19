Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,83 0,77 7,79 İndeks Bilgisayar 7,55 7,05 7,09 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,83 0,77 7,79
İndeks Bilgisayar 7,55 7,05 7,09
Yataş 5,52 5,26 4,94
Vakıflar Bankası 4,90 4,73 3,59
Park Elek.Madencilik 2,62 2,53 3,56
Ege Endüstri 418,00 405,00 3,21
Koza Madencilik 5,56 5,39 3,15
İhlas Holding 0,33 0,32 3,13
Petkim 5,62 5,46 2,93
İttifak Holding 3,18 3,10 2,58
Ereğli Demir Çelik 9,05 8,84 2,38
Eczacıbaşı İlaç 3,12 3,05 2,30
İskenderun Demir Çelik 6,88 6,73 2,23
Koza Altın 49,16 48,14 2,12
Migros Ticaret 15,47 15,16 2,04
Alarko Holding 2,68 2,63 1,90
Trakya Cam 3,78 3,71 1,89
İpek Doğal Enerji 4,88 4,79 1,88
Anel Elektrik 1,86 1,83 1,64
Anadolu Efes 20,02 19,73 1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Yataş, Bilgisayar, İndeks, Borsa İstanbul, Ekonomi
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